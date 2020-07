Werkstraf voor vrouw die spullen op Marktplaats verkocht, maar niet leverde

Het was niet voor het eerst dat de vrouw de fout in ging. Begin 2018 werd ze al veroordeeld voor verduistering. Toen had ze ruim 15.000 euro van een milieubedrijf in Leeuwarden achterovergedrukt. De vrouw zegt dat ze eind 2018 definitief is gestopt met gokken.

Ze heeft ook hulp gezocht en probeert nu van haar schulden af te komen. De rechter heeft daar in zijn oordeel ook rekening mee gehouden; de vrouw hoeft niet alles terug te betalen, want dan zouden haar financiële problemen nog groter worden. Haar zoontje zou daar vooral de dupe van worden.