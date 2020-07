Schrijfwedstrijd om Grutte Pier te herdenken; dit jaar 500 jaar geleden overleden

Voor de schrijfwedstrijd kunnen mensen een essay, verhaal, beschouwing, column of gedicht schrijven over vrijheid, het enige dat voor Grutte Pier telde.

Vrijheid

Vragen die daarbij kunnen helpen, zijn: rechtvaardigde Pier zijn hang naar vrijheid de manier waarmee hij de strijd aan ging? Is het terecht dat de Friese krijgsheer, vrijheidsstrijder, kaper en zeerover wordt vereerd als een volksheld? Hoe is vrijheid beleefd door de eeuwen heen? Hoe ziet vrijheid eruit? Zijn we in 2020 nog wel vrij, als individu of als groep? Hoe is dat in Fryslân, in Nederland en wereldwijd?

De jury bestaat uit de schrijvers Willem Schoorstra en Meindert Bylsma. De prijsuitreiking is circa 28 oktober, de sterfdatum van Pier, in Hotel Grutte Pier te Kimswerd.

Prijzen

Eerste prijs: tegeltableau bestaande uit 28 tegels van Pier, gemaakt door Sjoukje Tijssen van FRIEStile te Kimswerd. Tweede prijs: overnachting in Hotel Grutte Pier in Kimswerd voor twee personen.