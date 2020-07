Nieuwe route over het water laat de geschiedenis van Oudega, Idzega en Sandfirden zien

Far dy Frij! is een nieuwe route die de geschiedenis van Oudega, Idzega en Sandfirden laat zien. De route is te zien in de app MeAR. "Het is de eerste over het water. Je vaart langs momenten uit de oorlog, je ziet bijvoorbeeld de plekken waar wapens werden verborgen", vertelt Tjitske Swierstra, eigenaar van MeAR Media, waar MeAR Fryslân onder valt.