PC-voorzitter Ids Hellinga: "Kom woensdag niet naar het Sjûkelân"

Nadat vorige week definitief het besluit werd genomen om de PC dit jaar definitief te schrappen, werd bekend gemaakt dat er als alternatief een juniorenpartij wordt georganiseerd op woensdag. "We nodigen bovendien alle oud-PC winnaars uit", vertelt Hellinga. "Er mogen echter niet meer dan 150 mensen komen, maar er bereiken ons geluiden dat mensen naar Franeker willen komen om de gok te nemen hierbij aanwezig te zijn. We roepen mensen op om beslist niet te komen, maar af te stemmen op Omrop Fryslân radio en tv."

Hekken om het Sjûkelân

De PC-organisatie is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat er niet te veel mensen op het veld komen. Om het kaatsveld staan hekken, zodat mensen niet zomaar binnen kunnen komen. Hellinga: "We hopen op begrip van de kaatsliefhebbers om deze dag thuis te beleven. We hebben een prachtig programma samengesteld om via radio of tv thuis te genieten."