"Als sport gaan we er super mee om, maar in jouw hart weet je, het had nooit zover moeten komen"

It Skûtsjesjoernaal is twee weken lang te zien bij Omrop Fryslân op televisie. De uitzendingen komen iedere dag uit het skûtsjemuseum in Earnewâld. Telkens schuiven er twee gasten aan tafel bij presentator Simone Scheffer. Daarbij is er veel aandacht voor de grote verhalen, de stoere schippers en legendarische anekdotes van vroeger.

Naast de gesprekken aan tafel zijn in het programma historische reportages over de geschiedenis van de SKS te zien. Verder brengen diverse kunstenaars een ode aan hun gevoel bij het skûtsjesilen. Het programma is te zien vanaf maandag 20 juli tot en met vrijdag 31 juli.