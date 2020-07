Jongeren van Raerd bedenken eigen versie van Garbagerun

Klaas Fokke Plantinga is één van de deelnemers en heeft veel zin in de tocht. "We starten in Raerd. We weten nog niet wat voor opdrachten we onderweg moeten uitvoeren. Die opdrachten zijn bedacht door onze ouders." De reis neemt de zeven auto's mee langs de grenzen van Nederland. "We rijden alleen over binnenwegen en mogen geen digitale navigatie gebruiken op onze telefoon. Alles moet met de wegenkaart worden uitgezocht."

De auto's zijn al van veraf te herkennen. Alle auto's hebben opvallende kleuren: er zijn twee hippie-auto's, maar ook auto's in de kleuren van een krokodil of koe. De groep zet als eerste koers richting Scherpenzeel, waar de strijd losbarst. Zaterdag eindigt de tocht. Aan de opdrachten zijn punten verbonden, waardoor aan het einde van de week een winnaar uit de bus komt.