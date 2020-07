RTV NOF en Omrop Fryslân gaan intensief samenwerken

De redactie van RTV NOF, de lokale omroep voor de regio Noardeast-Fryslân, bestaat nu voor het grootste deel uit vrijwilligers en wil graag een kwaliteitsslag maken. De samenwerking met Omrop Fryslân en de aanstelling van een aantal professionele journalisten zal daar een flinke impuls aan geven, zo is de verwachting. De drie nieuwe journalisten zijn in dienst van de Omrop en zullen actief zijn in de zes gemeenten in de regio Noardeast-Fryslân. Ze worden gestationeerd op de redactie van RTV NOF in De Westereen.

Versterking van beide omroepen

De drie journalisten werken voor beide omroepen, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars verhalen. De organisaties kunnen ook in elkaars archieven duiken. De redactie van RTV NOF kan bovendien profiteren van de kennis en ervaring die nu al beschikbaar is bij de omroep.

In de regio duiken

De nieuwe journalisten krijgen onder andere als taak de lokale politiek en maatschappelijke ontwikkelingen in de zes gemeenten te volgen en te controleren. Dat betekent ook dat ze aanwezig zullen zijn bij gemeenteraadsverkiezingen en andere lokale aangelegenheden. Naast de dagelijks nieuwsverslaggeving worden verdiepende nieuwsverhalen gemaakt. Alle verhalen zijn in de eerste plaats bestemd voor de lokale omroep. Een deel daarvan zal echter ook geschikt zijn voor Omrop Fryslân en kan incidenteel ook door de landelijke publieke omroep worden gebruikt. Op die manier worden alle drie lagen van het publieke bestel bediend.