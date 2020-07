De schaatsen kunnen weer uit het vet: het zomerijs in Thialf is klaar

Marc Winters, directeur-bestuurder van Thialf, is blij met de kwaliteit van het zomerijs. "Dit ijs is gelijk aan het winterijs. De baan ligt er prachtig bij." De komende zeven weken kan iedereen die dat wil z'n rondjes rijden. Daar zit een prijskaartje aan, geeft Winters toe. Schaatsbond KNSB en Thialf hebben daarover een akkoord gesloten.

Eerder was er ophef over het zomerijs, onder andere omdat Sven Kramer niet te spreken was over het feit dat schaatsers naar Inzell moesten om te trainen en in de zomer niet in Heerenveen terecht konden. Volgens Winters is er geen reden tot klagen, omdat het zomerijs in vergelijking met voorgaande jaren niet later is dan normaal.