FNP stelt vragen over 'armoedige' onthulling standbeeld Fedde Schurer

Friese taal

De FNP-fractie wil nu van burgemeester en wethouders weten wat zij vinden van de fouten in de uitnodiging. "Is het college het met de FNP eens dat in teksten van uitnodigingen geen inhoudelijke fouten mogen staan?", vraagt de partij aan het college. De FNP is ook van mening dat de uitnodiging in het Fries had moeten zijn en ook dat het Fries de voertaal had moeten zijn bij de onthulling. "Bij evenementen en officiële gebeurtenissen waar de Friese taal een belangrijke rol in speelt, zou het Fries ook de voertaal moeten zijn," meent de FNP.

Naast de FNP is ook de Partij van de Arbeid kritisch over de gang van zaken bij de onthulling van het standbeeld van Schurer, die voor de PvdA in de Tweede Kamer zat. "Hier zijn geen woorden voor," is de reactie van PvdA-raadslid Betty van der Ven. "Waarom geen Fries gedicht van Schurer laten klinken, en waarom geen Friese vlag?", zo vraagt de sociaaldemocrate zich af op sociale media. Van der Ven vindt het des te pijnlijker omdat Schurer in 1951 de grote man was achter Kneppelfreed, de strijd voor het recht om Fries te mogen praten in de rechtbank.