Vlindertelling: Fryslân aantrekkelijker voor vlinders in warmere zomers

Volgens de Vlinderstichting waren er wel regionale verschillen. De atalanta werd landelijk het meest gezien. Maar met name in de noordelijke provincies. Daarom denkt de Vlinderstichting dat de atalanta's meer naar het noorden zijn getrokken door de warme zomers van de afgelopen jaren. De landelijke nummers twee en drie waren de dagpauwoog en het klein koolwitje.

Zorgen over vlinderpopulaties

Landelijk gezien zijn er meer vlinders geteld dan de afgelopen twee jaar, maar toch blijven er zorgen over de vlinderpopulaties. Want de aantallen komen lang niet in de buurt van de aantallen die tien jaar geleden werden geteld. Grote vijanden van de vlinders zijn de intensieve landbouw, klimaatverandering en droogte.

Deelnemers van de telling konden hun waarnemingen doorgeven via de website of app van Vlindermee. In totaal zijn er 141 soorten dag- en nachtvlinders gespot.