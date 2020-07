Overwinning op Hommerts-Jutrijp naar partuur Bergsma, Drent en Kootstra

Kaatsvereniging De Boppeslach van Hommerts-Jutrijp had zaterdag voor het eerst in zijn bestaan een hoofdklassewedstrijd. De overwinning ging naar het partuur van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Zij versloegen in de finale het partuur van Menno van Zwieten, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar in de finale met 5-4 en 6-6.