Harlinger Belang teleurgesteld vanwege onkruid bij nieuwe stationsgebied

De lokale partij Harlinger Belang is niet blij met de grote hoeveelheid onkruid die aan de Stationsweg groeit. Dat stationsgebied is nog maar net heringericht, de straat is voor zo'n 1,5 miljoen euro aangepakt. Harlinger Belang is teleurgesteld dat de gemeente Harlingen het groenonderhoud zo slecht uitvoert.