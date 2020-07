Illegaal feest op Hegemar Mar was spontaan optreden van Johannes Rypma

Rypma legt uit dat dit optreden eigenlijk ieder jaar wordt gehouden met het SKS Skûtsjesilen. "Het was anders ook geweest. Het was nu mooi weer, dus het kon wel even. We hebben op de Hegemer Mar een ponton neergelegd, waar we met onze geluidsinstallatie op stonden. Wij zijn gewoon begonnen met spelen en mensen waren vrij om midden op het meer voor anker te gaan."

Maar een vergunning was er niet voor aangevraagd. "Maar je moet ook proberen wat er mogelijk is. Een beetje aftasten. Dit kon dus niet. De muziek snap ik wel, maar tot 22.00 uur ben je daar vrij in. Dan moet het stil zijn."

Politie op het meer

De zanger denkt niet dat er problemen waren op het water. "Ik kan me niet voorstellen dat iemand op het meer heeft gebeld, want iedereen vond het geloof ik prachtig. We hebben nog een uur gespeeld. Toen kwam de politie aanzetten. Iedereen liep er meteen op af: we moeten die band hebben, wie heeft dit georganiseerd? Wij zeiden: eigenlijk is er niet een organisatie. Wij zijn gevraagd om even te spelen. We hebben toch niets te doen, al een half jaar niet meer. Dus wij hebben onze spullen neergezet en zijn begonnen met spelen. Weten wij veel wie er komen."

Anders dan gepland

Voor de politie was het echter een uitgemaakte zaak dat het feest moest eindigen. "Een skûtsje en het ponton moesten weg, want anders werd het skûtsje in beslag genomen. Ze wilden ons eerst een dikke boeten geven als we niet op zouden rotten. Dus toen hebben we het spul toch maar aan de kant gelegd. Het ponton en skûtsje, de rest kon blijven liggen. Maar later zijn er nog meer weggestuurd. We zouden eigenlijk tot 21.00 uur spelen en dan zou het klaar zijn. Het is even anders gelopen dan gepland."

Rypma laat de schouders er niet bij hangen. Op Facebook schrijft hij: "Mar klear oar jier sju we gewoan wer."