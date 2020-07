Ruim 250 mensen bij protest tegen coronamaatregelen in Leeuwarden

Bij het protest tegen de geldende coronamaatregelen in Leeuwarden zijn tot nu toe ruim 250 mensen aanwezig. De demonstratie, 'Samen terug naar normaal', begon om 14.15 uur, een kwartier later dan gepland, bij de Oldehove. Er komen langzaamaan meer deelnemers bij. Lang niet iedereen houdt zich aan de 1,5 meter afstand. Op last van de gemeente is al meerdere keren opgeroepen om afstand te houden, maar daar zijn de demonstranten het niet mee eens.