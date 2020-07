Auto uitgebrand bij Appelscha

Aan de Vaart zuidzijde in Appelscha is in de nacht van zaterdag op zondag een auto uitgebrand. Dat gebeurde ter hoogte van de voormalige brandweerkazerne. De brandweer kreeg om 3.00 uur een melding binnen van de brand. Het lukte om het vuur snel uit te maken. Volgens de politie is de auto 'onder verdachte omstandigheden' in brand geraakt.