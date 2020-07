Tim Hoeve en Sjoerd Koopmans langer bij Aris

Hoofdcoach Ferried Naciri is blij met de contractverlengingen: "Sjoerd geeft ons volwassenheid en stabiliteit die we erg nodig hebben en met Tim krijgen we opnieuw de extra creativiteit die we bij de start van afgelopen seizoen hebben kunnen meemaken van hem."

Ook Reinder Brandsma, Torben Tönjann en Björn de Vries bleven de club trouw. Het aantal contractspelers komt daarmee tot nu toe tot vijf.