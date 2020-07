Enkele honderden mensen verwacht bij protest tegen coronamaatregelen in Leeuwarden

Martin Mourik, organisator van de demonstratie tegen de coronamaatregelen die zondagmiddag gepland staat in Leeuwarden, verwacht dat er aan paar honderd mensen komen protesteren. De aankondiging voor het protest 'Samen terug naar normaal' is veel gedeeld, zegt hij. Volgens Mourik is het de eerste demonstratie in Nederland tegen vrijheidsbeperkende maatregelen waarbij er ook sprekers zijn.