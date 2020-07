Politie legt illegaal feest op Hegemer Mar stil: 40 boten met 200 mensen

De politie heeft zaterdag aan het eind van de middag een illegaal feest op de Hegemer Mar stilgelegd. Er waren daar ruim 40 boten met zo'n 200 opvarenden die er voor anker waren gegaan. Op één van de boten zou een optreden van een band zijn, maar daar was geen vergunning voor aangevraagd. In overleg met Veiligheidsregio Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân is er daarom een eind gemaakt aan het feest.