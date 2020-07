De fierljeppers kwamen voor de derde keer in actie dit seizoen. De wedstrijd in It Heidenskip begon om 18.30 uur. Alle 1e klasse ljeppers waren op deze plek te volgen via de livestream van Omrop Fryslân. Via de website en de app, met commentaar van sportverslaggever Freark Wijma en fierljepper Wisse Broekstra. Kijk hier de volledige uitzending terug: