Laatste eerbetoon voor bij Aruba omgekomen militair Christine Martens

Waardoor de NH90-helikopter van de twee omgekomen militairen in zee stortte, is nog niet duidelijk. De zwarte doos van het toestel is gevonden. Die wordt gebruikt bij het onderzoek naar de oorzaak van het incident.

In de helikopter zaten naast de 34-jarige Martens en de 33-jarige Warnies nog twee andere militairen, die de crash wel overleefden. Zij zaten niet in de cockpit, maar in het grote middengedeelte van de helikopter. Zij liepen geen fysiek letsel op.

Condoleanceregister

Het ministerie van Defensie heeft maandag een condoleanceregister geopend. Beide militairen hebben de rang van 'luitenant-ter-zee der 2 klasse oudste categorie'. Veel collega-militairen hebben het register getekend.