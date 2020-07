Kluis gestolen bij Bosma Groene Vakzaak in Sint Nicolaasga

Bij het bedrijf Bosma Groene Vakzaak - Agrishop is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in de winkelpanden en kantoorruimte aan de Gaastweg in Sint Nicolaasga. Net na drie uur 's nachts is de kluis meegenomen door twee inbrekers. Volgens het bedrijf is alles overhoop gehaald en is er flink wat schade. Het bedrijf heeft de daders op camerabeelden staan: er zijn twee personen te zien die met de kluis omslepen.