Wooncentrum Almenum in Harlingen maakt plaats voor nieuwbouw

Er is twee jaar nagedacht over diverse mogelijkheden om een goede toekomst voor het wooncentrum te garanderen. Nieuwbouw is de enige goede optie volgens de woningbouwvereniging en de stuurgroep waar diverse betrokken partijen in zitten. De huidige woningen voldoen niet meer aan de eisen die gesteld worden aan wonen voor ouderen.

Er worden 162 woningen gesloopt, daar komen minstens 130 voor terug. De stuurgroep heeft begrip voor de zorgen die mensen hebben, maar een andere mogelijkheid is er volgens hen niet. De nieuwe woningen komen wel terug op de oude plek, aan het Van Harinxmakanaal. Er zal niet eerder dan de zomer van 2022 begonnen worden met sloop en nieuwbouw.