Reünie op vlooienmarkt Makkinga: "Met looproutes kom je een heel eind"

'Het is mijn hobby'

De markt is buiten en dus zijn er niet veel regels de organisatie zich aan moet houden. Alleen de looproutes zijn belangrijk. De markt is zo'n drie kilometer lang en er worden 2.500 gasten verwacht. Om die gasten van spullen te voorzien, zijn er zo'n 150 kraampjes opgesteld. Achter een van die kraampjes zit Wybe Doede Terpstra, een bloemschikker die al jaren op de markt te vinden is.

"Dit is mijn hobby," zegt Terpstra, terwijl hij met een klant overlegt over de prijs van een bloemstuk. "Ik wil gewoon dat mensen blij worden van mijn bloemen. Dat heb ik met name gemist toen de corona alles stil lag. Die stilte, daar kon ik niet tegen."