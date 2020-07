Standbeeld Fedde Schurer op nieuwe locatie: waardering, maar ook ergernis

Kritiek

Naast lof was er zaterdag ook ergernis omtrent de onthulling. Fries schrijver Hylke Speerstra, vriend en oud-collega van Schurer, was uit protest afwezig. Speerstra was niet te spreken over de uitnodiging 'stampvol fouten' die hij van de gemeente Heerenveen kreeg. Ook heeft Speerstra er moeite mee dat er bij de onthulling geen woord Fries werd gesproken. "Fedde zou zich in zijn graf omdraaien, denk ik."

Fedde Schurer werd bij het grote publiek met name bekend door Kneppelfreed. Schurer moest op 16 november 1951 voor de rechter verschijnen, nadat hij een kantonrechter die weigerde om Fries te verstaan fel bekritiseerde in een hoofdredactioneel commentaar in de Friese Koerier. De ophef die bij deze zaak ontstond op het Zaailand is de geschiedenis ingegaan als Kneppelfreed.

Over Kneppelfreed werd zaterdag niet gesproken, maar een van de aanwezigen vond het maar vreemd dat het beeld voor de onthulling ingepakt was in plastic. Een Friese vlag was volgens de vrouw beter op z'n plek geweest, zei ze tegen wethouder Broekhuizen.