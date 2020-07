VIDEO: Zeilen in valkjes op het Pikmeer

Omdat het skûtsjesilen dit jaar niet doorgaat, heeft het Skûtsjesjoernaal iets anders bedacht. In samenwerking met de watersportvereniging van Grou zijn er vijf wedstrijden gezeild op het Pikmeer. Niet in skûtsjes, maar in valkjes. Met de veertien skûtsjeschippers die hun vrouw mee hadden als fokkenist. Kijk hier naar een compilatie van de eerste week: