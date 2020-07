Lotte solliciteert met 'stoer' filmpje bij de politie: "Ik heb mijn gezicht laten zien"

En die video heeft veel impact. Meerdere politie-agenten reageerden al op de video van de sportinstructrice. "Ik vind dit wel stoer", schrijft een van de agenten bijvoorbeeld. En daar bleef het niet bij, want inmiddels heeft ook minister Grapperhaus de video bekeken, zo schrijft hij op Instagram: "Hoi Lotte, ik heb je filmpje gezien. Wat bijzonder! Ik heb ook gezien dat je inmiddels contact hebt met de politie, ik wens je heel veel succes!"

'Lotte niet te stoppe'

Lotte zette haar sollicitatiecampagne op in samenwerking met het Leeuwarder bedrijf Xpressy, dat gespecialiseerd is in het maken van moderne sollicitaties. Ze maakten de campagne 'Lotte niet te stoppe', die verder ook bestaat uit een website en een uitgebreid en modern cv.

Recruiters van de politie hebben inmiddels contact opgenomen met Lotte. Het is nu echter nog wel wachten op een vacature, maar het doel van Lotte is bereikt. "Ik heb nu in ieder geval het gevoel dat ik mijn gezicht heb kunnen laten zien", zegt Lotte. "Dat was met de brieven niet zo."