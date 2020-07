Honderden kustbroedvogels krijgen kleurring om voor onderzoek

Om meer zicht te krijgen op wat er aan de hand is, is het actieplan 'Wij & Wadvogels' opgezet. Onderdeel daarvan is het ringen van de vogels op het Wad, maar ook andere kustgebieden in Nederland.

Onderzoekers zijn voornamelijk benieuwd welke vogels er precies op de nieuwe broedplekken afkomen. Voor veel kustbroedvogels komt het erg nauw waar zij wel of niet willen broeden. Als een gebied te veel verruigt, zijn ze snel weer weg.

Het publiek wordt opgeroepen om vogels met kleurringen door te geven om zo de onderzoekers te helpen. En daarvoor hoef je niet op het Wad te zijn; sommige vogels vliegen helemaal naar Zuid-Europa of verder. Over hoe je dat doet, staat hier meer informatie. Je kunt de waarneming hier invoeren of via deze app.