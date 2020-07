Al meer dan 4.000 euro opgehaald voor boek over Leeuwarder kunstproject

Aan het begin van de coronacrisis zagen theaterregisseuse Karina Kroft en technisch ontwerper Remko Smids het grootste deel van hun werk opdrogen. Om toch actief te blijven, kwamen ze met het idee om met een beamer teksten te projecten op gebouwen.

Zeventig avonden lang verscheen er, net na zonsondergang, op gebouwen ergens in Leeuwarden en omgeving een verbindend, troostend, hoopgevend, aanmoedigend of grappig citaat.

'Only in darkness you can see the stars'

Kroft en Smids gebruikten teksten in het Fries, Nederlands en Engels en deelden onder andere citaten van Brigitte Kaandorp, Leo Tolstoj, Charlie Chaplin, Jules Deelder, Marilyn Monroe en Fransciscus van Sales.

Op een flatgebouw in Leeuwarden projecteerden ze de tekst 'Only in darkness you can see the stars', een citaat van Martin Luther King Jr. De dag daarna was er op het gerechtsgebouw in de hoofdstad de tekst 'Hou afstand van elkaar' te lezen.