Longarts Wouter van Geffen: "Wij hopen op het beste scenario, maar plannen voor het ergste"

Hij heeft zijn opleiding in Groningen gedaan, werkte voor zijn promotie onder meer in het Royal Hospital in Londen. Voor een onderzoek naar de 'longaanval' won hij een internationale prijs. Naast zijn werk als medisch specialist, is Van Geffen als onderzoeker verbonden aan het UMCG. Hij doet daar wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van leven en de behandeling van kanker.

Coronavlogs

Van Geffen werd echter voornamelijk bekend vanwege zijn 'coronavlogs' voor het bekende televisieprogramma Frontberichten. Daarin hielden mensen in verschillende zorgberoepen zelf een videodagboek bij. Het gaf een indringend beeld van wat de coronacrisis in de praktijk betekende en welke dilemma's de zorgmedewerkers voor de kiezen kregen.