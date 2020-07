Corona Cinema in Dokkumer Bonifatiuskapel houdt try-out: "Het is natuurlijk enorm spannend"

Met veel geluid begint de film. Een toeschouwer kijkt verschrikt op. "Dit was luider dan ik dacht", lacht Eimert Smits. "Ik vind het mooi dat ik nu weer naar de film kan. Die maatregelen maken mij dan niet zo veel uit. Het liefst heb je natuurlijk de hele kapel vol. Dat is wel wat fijner, maar om te beginnen, is dit ook mooi."

Ook Van Staalduinen geniet volop. "Deze try-out bevalt ons goed. Dus ik denk dat er weer meer films kunnen draaien. Het aantal bezoekers viel nog wel een beetje tegen, maar wij hopen dat de mensen weer komen. Het is ook wel even wennen, al die vrijwilligers met mondkapjes en de looproutes waar je je aan moet houden. Maar als dat went, werkt het voor onze mensen ook wat beter."