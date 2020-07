Fysiotherapeut ziekenhuis Nij Smellinghe test positief op corona

Nij Smellinghe heeft meteen alle benodigde maatregelen genomen. Uit het contactonderzoek blijkt dat maar één patiënt van de fysiotherapeut een coronatest moet ondergaan. Alle andere patiënten zijn steeds op anderhalve meter afstand gebleven en lopen geen gevaar, aldus Kleinlugtenbeld. Enkele collega's blijven thuis in quarantaine, omdat van hen niet duidelijk is of er wel altijd anderhalve meter afstand was.

Volgens Bert Kleinlugtenbeld heeft de fysiotherapeut geheel volgens de regels gehandeld. "Hij had een loopneus en is meteen thuisgebleven en getest. Helaas testte hij positief."