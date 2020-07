Wethouder Douwstra van Leeuwarden wil meer rijksgeld voor onderhoud wegen en bruggen

Douwstra erkent dat het een probleem is, ook in Leeuwarden. Volgens hem komt dat, omdat de rijksoverheid te weinig geld geeft voor onderhoud. Hij vindt dat de rijksoverheid geld moet leven en dat moet doorgeven aan de gemeenten.

Als er te weinig geld in het onderhoud van de infrastructuur wordt gestoken, kan dat ook in zijn gemeente en de rest van Fryslân tot gevaarlijke situaties leiden, denkt Douwstra. "Op termijn, als je dat onverantwoord doet en er echt te weinig geld voor hebt, dan kan de consequentie zijn dat er delen zijn die niet goed onderhouden worden en dat het gevaarlijk wordt."

Volgens Douwstra is dat momenteel nog niet aan de orde, al zou hij het liefst nu al meerdere fietspaden in zijn gemeente willen aanpakken. "Maar daar komen we niet aan toe. Daar moeten we even een tijdje op wachten, voordat we dat geld hebben."