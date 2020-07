Leeuwarder City Train mag rijden met spatschermen, kort geding van de baan

Met de rechtszaak wilden de ondernemers de capaciteit in het treintje verhogen. De politie is afgelopen week bij hen langs geweest en vindt dat de spatschermen de verspreiding van het coronavirus voldoende tegengaan. Daarom is het kort geding ingetrokken.

Jelle de Visser van City Train is blij dat een gang naar de rechter nu van de baan is en hij weer met passagiers door Leeuwarden mag rijden, ook al kan het vanwege de coronamaatregelen niet op volle capaciteit. "En het is ook voor de toerist leuk dat hij nu weer rijdt. Het heeft ook positieve gevolgen voor het toerisme in de stad. Het is niet met 100 procent capaciteit, maar het is goed genoeg."