Amicaal en Treemter in Grou weer open na overtreden coronaregels

Locoburgemeester van Leeuwarden Hilde Tjeerdema legde later uit dat er sprake was van een exces. De bezoekers hielden geen afstand, er waren geen hygiënemaatregelen genomen en mensen zaten niet aan een tafel, terwijl dat wel de regel is.

De café's kregen geen boete, maar moesten een plan schrijven over hoe zij in het vervolg omgaan met de coronaregels. Pas als dat plan was goedgekeurd door de gemeente, konden de café's weer open.

Vrijdagavond is er een optreden van DJ's Deonastic & Hidde Hill in de Treemter. Maar bezoekers kunnen er niet zomaar naartoe, ze moeten een plekje reserveren via WhatsApp.