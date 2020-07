Bewoners azc Balk demonstreren tegen ongelijke behandeling asielaanvragen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de procedure aangepast toen bleek dat 14.000 asielzaken niet op tijd werden behandeld door een tekort aan medewerkers. Om de achterstanden weg te werken heeft de IND asielzaken in twee groepen ingedeeld.

Voor de groep van 14.000 asielzoekers die asiel hebben aangevraagd voor 1 april van dit jaar is een apart team opgericht: de Taskforce Dwangsommen. Asielaanvragen van mensen die na 1 april in Nederland zijn gekomen, worden zoveel mogelijk binnen zes maanden behandeld.

Frustratie

Een voorbeeld is de Syriër Abdul die in het asielzoekerscentrum in Balk zit. Hij noemt het frustrerend dat hij al bijna een jaar in het azc zit en nog niet is gehoord door de IND, maar anderen na zeven maanden al een status hebben. Hij vraagt zich af hoe dat kan, terwijl iedereen in Nederland gelijk is voor de wet.

Bij sommige azc's in ons land wordt gedemonstreerd. Vrijdagmiddag was er een protest in het Drentse Zweeloo en woensdag werd er in Balk geprotesteerd.