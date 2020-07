SC Cambuur begint competitie tegen NEC, SC Heerenveen treft Willem II

Cambuur speelt meestal op een vrijdagavond: 27 keer. Verder nog twee keer op zaterdag, drie keer op zondag, vier keer op een maandag en één keer op een dinsdag. Eén wedstrijd, uit tegen Roda JC is nog niet ingepland. Die wordt 26, 27 of 28 maart gespeeld. De allerlaatste wedstrijd, op 14 mei, is een thuiswedstrijd tegen NAC uit Breda.

SC Heerenveen

Ook SC Heerenveen begint en eindigt met een thuiswedstrijd. Op 12 september begint voor de Heerenveners de competitie tegen Willem II uit Tilburg en de laatste tegenstander is Sparta uit Rotterdam. De derby's tegen FC Groningen zijn nog niet ingepland.

In de eredivisie zijn de wedstrijden tot en met 7 februari bekend. Daarna is er wel een schema, maar niet op datum. Dat wordt in de derde week van december bekendgemaakt. De KNVB heeft alle clubs gevraagd tegen wie ze later in de competitie willen spelen, met kans op meer publiek. Volgens de KNVB is dat bij bijna elke eredivisieclub gelukt en bij de Keuken Kampioen Divisie is dat bij de helft van de gevallen gelukt. De 'topwedstrijden' zijn daarom in 2021 gepland.