VIDEO: "De SKS en de IFKS moet je niet willen samenvoegen"

De oprichting van de IFKS in 1981 is voor het skûtsjesilen, en zeker ook voor de SKS, van groot belang geweest. Denk alleen maar aan het behoud van tientallen skûtsjes, die anders misschien wel waren gesloopt. Daarom extra aandacht voor de IFKS vrijdagavond in It Skûtsjesjoernaal, met schipper Pieter Meeter van het SKS-skûtsje van Akkrum en Sikke Heerschop, die al dertig jaar meezeilt in de IFKS.

Kijk hier de uitzending van It Skûtsjesjoernaal terug: