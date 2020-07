Echtpaar Karsten uit Dokkum kreeg corona: "Mijn vrouw heeft mijn leven gered"

Voor de vrouw van Karsten was dit heel anders. Zij moest in quarantaine toen Jaap in het ziekenhuis lag. Ze was dus helemaal alleen. "Het was verschrikkelijk, want ik was ook nog ziek en alleen. Maar ik werd steeds beter. Ik zei tegen mezelf: ik moet beter worden. Ik wil niet toegeven dat ik ziek ben. Ik heb positief gedacht." Ze kreeg veel steun van alle kanten: van de buren en van het ziekenhuis. "Maar ik was zo uitgeput van alles. Het was heel erg vermoeiend en eng."

Uit de coma

Op 13 april, ruim drie weken later, wordt Jaap weer wakker gemaakt. "Ik wist niet hoe ik uit een rietje moest zuigen. Je komt er ontzettend slecht uit." Hij kon niet lezen of focussen. Ook de datum kon hij niet onthouden. "Ik zag de klok wel, maar ik wist niet hoe laat het was. Je krijgt informatie die klopt en die niet klopt." Daarnaast had Jaap last van delieren. Zo dacht hij dat hij in Duitsland was opgenomen. Dat duurde twee dagen.

Het eerste contact met zijn vrouw verliep via WhatsApp. "Dat praten ging eerst nog heel slordig. Twee dagen later was het ook weer beter. De eerste keer was prachtig om haar weer in het echt te zien."