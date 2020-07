Friese minister en staatssecretaris Louw de Graaf (90) overleden

De Graaf werd geboren in De Kooten bij Jistrum. Hij begon zijn carrière bij vakbond CNV. Daar werd hij uiteindelijk vice-voorzitter. Eind 1977 stapte De Graaf over naar de politiek en werd hij staatssecretaris van Sociale Zaken in het eerste kabinet van Van Agt. Later had hij dezelfde functie in de kabinetten Lubbers I en II.

De Fries was ook twee keer minister, op hetzelfde ministerie. De eerste keer was in 1982 in het overgangskabinet Van Agt III. De tweede keer was in 1987., toen was hij vervanger van minister De Koning. Na de politiek was Louw de Graaf nog voorzitter van de Ziekenfondsraad en het College voor Zorgverzekeringen.

De Graaf is 90 jaar geworden. Hij is in besloten kring begraven in Jistrum.