Twee maanden celstraf voor diefstal en bedreiging: "Een man op leeftijd die ontspoort"

De man had daar al een auto gekocht maar kwam later terug omdat hij ook nog een andere auto wilde bekijken. Zonder iets te zeggen reed hij weg in de auto. Een maand later bedreigde hij de curator van zijn buurman. Hij dreigde de auto van de curator op te blazen als er geen geld naar zijn buurman overgemaakt zou worden.

De Pingjumer heeft psychische problemen, maar staat niet open voor hulpverlening. De afgelopen jaren heeft hij een lang strafblad opgebouwd met veel geweld en bedreigingen. "Ik zie voor me een man op leeftijd die volledig aan het ontsporen is", zei de rechter. De man moet ook een celstraf van drie weken uitzitten, die eerder voorwaardelijk was opgelegd.