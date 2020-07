Freedsmerk over mondkapjes: "Ik heb al zoveel overleefd, dan dit ook wel"

Op de Leeuwarder vrijdagmarkt kwamen alle mogelijke varianten wel voorbij: "Het zou goed zijn dat het verplicht wordt, want die anderhalve meter, daar houdt men zich niet aan!" Maar ook: "Ik doe geen kapje voor. Ik ben tachtig en heb al zoveel overleefd, dan dit ook wel. En anders maar niet!"

Ook werd naar andere landen gewezen: "Daar is het al zo, dan zal het hier ook wel komen." Een van de kooplui is net terug van 14 dagen vakantie in Duitsland. Daar moest hou ook regelmatig zo'n kapje voor hebben. Zijn conclusie: "Het went!"

Ingrijpende ziekte

Een bezoeker van de markt had kortgeleden gesproken met een ex-coronapatiënt. "Als je dan hoort hoe ingrijpend zoiets is dan wil je echt alles doen om die ziekte hier weg te houden!" Volgens een verkoper van mondkapjes zijn die de kapjes met een herbruikbaar filter hardloper. "En die met pompeblêden, die is zelfs al uitverkocht!"