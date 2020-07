GGD: Drie nieuwe besmettingen, aantal tests neemt snel toe

Door de drukte kan het gebeuren dan een test vertraging oploopt, vertelt Margreet de Graaf van GGD Fryslân. "Het kan voorkomen dat mensen niet meteen op een locatie terecht kunnen en het opschalen lukt niet altijd op korte termijn omdat er ook medewerkers ingepland moeten worden." Het aantal tests liep snel op, maar er is genoeg capaciteit. De GGD kan elke week zo'n 9.500 tests afnemen.

Mondkapjes

Er is de laatste tijd veel gedoe over het gebruik van mondkapjes. "Het mondkapjesprobleem is, je kan het wel verplichten en dan doen mensen dat, maar hoe je er mee omgaat is veel belangrijker. Kom je een keer met je handen aan dat mondkapje, dan werkt het al niet meer", zegt De Graaf.

Daarnaast zijn de maatregelen zoals die er nu zijn voldoende, zegt De Graaf. "Er is net een onderzoek geweest naar de combinatie van regels zoals we die nu hebben, die combinatie is genoeg om het volledig onder controle te houden. Als mensen zich daar maar aan houden."