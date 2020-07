Pachter stopt met eetcafé, zalencentrum en dorpshuis in De Kruisweg Damwâld

De Kruisweg in Damwâld heeft straks niet meer de functie van Eetcafé en Zalencentrum en dorpshuis. Uitbater Tjeerd Rintjema wil vanwege persoonlijke redenen stoppen met zijn werkzaamheden. Dat meldt de gemeente Dantumadiel. Die is eigenaar van het beeldbepalende pand aan de Haadwei in het dorp.