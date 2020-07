Sonarboot zoekt vrijdag verder naar overboord geslagen man op IJsselmeer

Op ongeveer een kilometer vanaf de Breezanddijk kreeg de man volgens de Kustwacht de giek van zijn zeilboot tegen zijn hoofd, waarna hij overboord sloeg en onder water verdween. De exacte locatie waar het slachtoffer in het water belandde, is bekend, maar hij is nog niet gevonden.

De zoektocht, waarbij schepen, een helikopter en een vliegtuig werden ingezet, werd donderdagavond rond 19.00 uur stilgelegd. Lanlik Team Onderwaterzoekingen zoekt vrijdag onder andere met sonar verder naar de man.