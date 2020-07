Toch nog meerdere kaatspartijen voor hoofdklassedames: "Heel blij mee"

Dames PC

Deze week is ook definitief duidelijk geworden dat, in tegenstelling tot de mannen, de vrouwen wel een PC kaatsen. Die zal plaatsvinden op zondag 27 september in Weidum. Sijbrandij: "We zijn ook superblij dat de dames PC doorgaat. Nu hebben we een hele mooie voorbereiding door de andere wedstrijden, dus dat is echt top."

Tuinenga is er minder blij mee. Doordat de PC pas eind september is, kan haar achterinse Sjanet Wijnia mogelijk niet meedoen. Ze volleybalt in het eerste van VC Sneek en daar zijn ze dan al begonnen met de voorbereiding. "Grote kans dat ze niet kan meedoen, dus we zitten met de handen in het haar en we weten niet hoe het moet. We proberen een oplossing te vinden, maar hoe en wat is nog onduidelijk voor ons."