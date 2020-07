Deelscooters Go Sharing achtergelaten in het water en op de weg

Sinds vorige week staan er 120 scooters in Leeuwarden. Het systeem is makkelijk in gebruik. Mensen kunnen met een app op hun telefoon de scooters huren en kunnen deze na de reis op een plek in de stad neerzetten. Het werkt op zich goed, maar er wordt ook misbruik van gemaakt. Op Facebook verschijnen diverse foto's van scooters in het water en midden op de fietspaden.

Het lijkt erger dan het is, zegt servicemonteur van Go Sharing David Heidbuurt. "Het is natuurlijk niet leuk. Maar om heel eerlijk te zijn, hebben wij tot nu toe nog weinig schade gehad. Dit zijn echt twee uitzonderlijke gevallen." Mensen die de scooters niet goed achterlaten, krijgen van Go Sharing een melding. "Dan kunnen ze hem de volgende keer wat anders neerzetten, zodat het voor anderen misschien minder aantrekkelijk wordt om de scooters om te gooien", zegt Heidbuurt.