Harkemase Boys in beker tegen Hercules, VV Buitenpost treft DWOW

Hoofdklasser VV Buitenpost moet naar Wieringerwerf om het op te nemen tegen DWOW. Dat is de laagst spelende club die meedoet aan de bekercompetitie. DWOW komt op zondag uit in de derde klasse. Buitenpost is een zaterdagshoofdklasser.

De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 29 augustus.