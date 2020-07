Fryslân loopt vol: toeristische sector heeft het eindelijk weer druk

Bij Rufus aan het Water in Broek is het alle hens aan dek. De minicamping en verschillende accommodaties zitten vol, het is elke dag druk bij de botenverhuur en ook de weg naar het restaurant weten de mensen weer te vinden. Eigenaar Wim Driessen is blij: "Tot eind augustus zijn we helemaal vol. Hier en daar is nog een gaatje, maar over het algemeen moeten we nee verkopen. Want de aanvragen blijven binnen stromen!"

Toch is nog niet alle schade van de afgelopen maanden weggewerkt. "Tot nu toe draaien we zo'n 25 procent minder. We zullen niet de omzet draaien van andere zomers, maar over het algemeen ben ik tevreden. Het is druk, het is lekker weer en iedereen heeft het naar zijn zin."