VIDEO: "Het zeilen bij het skûtsjesilen, zie je nergens beter op de wereld"

Twee Klazen aan tafel bij Simone Scheffer donderdagavond in It Skûtsjesjoernaal. De ene, Klaas van der Meulen, is de nieuwe schipper van Woudsend. De andere, Klaas Jansma, heeft eigenlijk geen introductie nodig. Jarenlang deed hij op alle mogelijke manieren verslag van het skûtsjesilen voor Omrop Fryslân.

In de uitzending verder een reportage over de opa van Klaas, ook in Klaas van der Meulen, die in 1973 een hartaanval kreeg aan het helmhout. De ode komt van de Sneker stadsdichter Henk van der Veer.

Kijk hier de uitzending van It Skûtsjesjoernaal terug: