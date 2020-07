UPDATE: Zoekactie op IJsselmeer naar overboord geslagen zeiler gestaakt

Het slachtoffer was met meerdere mensen op een zeiljacht aan het varen op het IJsselmeer. Op ongeveer een kilometer vanaf Breezanddijk kreeg de man volgens woordvoerder Jan Hansen van de Kustwacht een mast tegen zijn hoofd en is hij daarna overboord geslagen en gezonken. De exacte locatie waar het slachtoffer in het water belandde, is bekend, maar hij is nog niet gevonden.

"We zijn met acht reddingboten van de KNRM aan het zoeken, met een heli en met het kustwachtvliegtuig. En daar zijn we allemaal zoekpatronen mee aan het afleggen. Tot nu toe nog zonder resultaat", zei Hansen eerder op de middag. De zoekactie begon om 14.16 uur en werd na ruim vier uren zoeken gestaakt.

Er wordt rekening gehouden met het ergste, aldus Hansen.